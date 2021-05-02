Работа вебкам моделью на дому!


BunnyCam - вебкам работа на дому, досрочные выплаты без дополнительной комиссии



Регистрация!

Как стать вебкам моделью?

как начать работать веб моделью

Что такое вебкам работа на дому? Как зарегистрироваться? Как начать работу?

Посмотри вводный видео ролик "Как начать работать веб моделью?", чтобы узнать ответы на основные вопросы о работе вебкам модели.

Вебкам работа - начало

  • 1

    Регистрация

  • 2
    Заполнение анкеты
  • 3
    Проверка документов
  • 4
    Обучение вебкам работе
  • 5
    Запуск трансляции

Онлайн студия BunnyCam


8626

Работает вебкам моделей


$ 743 254

Заработано


5581

Сделано выплат



BunnyCam является одной из лидирующих онлайн вебкам студий на просторах СНГ. Мы постоянно развиваемся, двигаемся в направлении улучшения качества работы сервиса и стремимся дать моделям максимально комфортные условия вебкам работы.

С 2017 года мы помогаем девушкам и парням начать работу в индустрии веб-развлечений международного уровня! Вебкам работа на дому не требует высшего образования, определенной внешности или конкретного местоположения. Самое главное – твое стремление и желание работать и зарабатывать!

Наша студия осуществляет полную подготовку и сопровождение девушек, женщин, парней, мужчин и пар на всех этапах вебкам работы: от регистрации на начальном шаге, до повышения и удержания заработков на продвинутом уровне.

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BunnyCam studio



🍩 Наши плюшки

Твой доход до 97%!

Работа вебкам моделью через студию BunnyCam приносит от 80 до 97% дохода. Это самый высокий процент среди всех студий! Поверь, лучше не найдешь 😉

Выплаты 24/7!

Ордера на вывод средств обрабатываются круглосуточно, без выходных. Ни одна студия не делает работу с выплатами так часто, как мы!

Досрочные выплаты без комиссии!

Вебкам работа через нашу студию избавляет вас от холдов и платежных периодов на некоторых сайтах. У кого-нибудь видели такое? И мы не видели, а у нас есть 😊

Самая низкая минималка

Минимальная сумма вывода - $1.00. Вам ничего не стоит попробовать вебкам работу на дому и сразу ощутить реальные деньги!



Вебкам платформы

В таблице вебкам платформ представлены сайты, с которыми мы осуществляем работу. Здесь указана подробная информация о каждом, чтобы вам было проще определиться выбрать самые подходящие кам сайты и вебкам работа была для вас максимально комфортной.

Сайт Платежный период (д.) Холд (д.) Мульти-стрим Без раздевания Оффлайн режим Работа с мобильного Проверка (ч.)
CamContacts CamContacts
1*
0*
-
Спец. категория
Доступно
в Puffin Браузере
24
ImLive ImLive
1*
0*
-
Спец. категория
Доступно
Встроено
48
BongaCams BongaCams
7
5
Да
Возможно
-
Встроено
48
Jasmin Jasmin
14
25
-
Возможно
-
Встроено
48
Stripchat Stripchat
7
2
Да
Возможно
-
Встроено
24
Chaturbate Chaturbate
1
0
Да
Возможно
-
Встроено
24
Streamate Streamate
7
21
Да
Спец. категория
-
в Puffin Браузере
72
StreamRay StreamRay
15
7
Да
Возможно
-
Встроено
48

* - Только для аккаунтов со статусом TRUSTED

Вебкам работа в онлайн студии BunnyCam

Персональный менеджер

После прохождения регистрации тебе назначается опытный персональный менеджер, который уже обучил десятки моделей работе в вебкам-бизнесе.

Он проведет с тобой БЕСПЛАТНО 10 ЧАСОВ занятий!

Вебкам работа без обязательств

Вебкам работа в стиле «Общение» или «Клубничка»? Вы сами выбираете категорию для работы.

Возможны следующие стили работы: психолог, девушка-друг, флирт, эротические шоу.

Вебкам работа на дому

Отсутствие привязки к месту позволяет осуществлять работу на дому, в путешествии, на отдыхе.

Только тебе решать, сколько работать и в какое время!

Поддержка 7 дней в неделю

Ежедневно с тобой на связи находится оператор, который помогает решить любые вопросы по работе.

Связь доступна через онлайн-чат, Telegram, Viber или Skype.

Вебкам работа с BunnyCam

Знак качества вебкам студии

Проверенная вебкам студия

Онлайн студия BunnyCam предоставляет работу и подбирает вакансии для веб моделей с 2017 года. Вы можете самостоятельно проверить дату основания сайта любым WHOIS сервисом, наподобие godaddy.com. А независимый Интернет-архив WayBackMachine, который помнит "весь интернет", подтвердит это скриншотами нашего сервиса из прошлого.

За годы работы нам уже доверились тысячи девушек и парней, убедились в соблюдении конфиденциальности их личных данных и документов, а вебкам работа с нами позволила заработать в совокупности сотни тысяч долларов.

Вебкам форумы

Вебкам форумы

Нас обсуждают на 2-х крупнейших, независимых вебкам-форумах::

  • WebModelki - более 350 тыс. сообщений о вебкам работе
  • LiveShow - более 800 тыс. сообщений о вебкам работе

На данных форумах веб модели говорят обо всем, что связано с работой в этой сфере: как происходит вебкам работа, что такое работа вебкам моделью, какие вебкам платформы выбрать и многое другое.

чат веб моделей

Общий чат

Ты в любое время можешь пообщаться с другими вебкам-моделями нашей онлайн-студии. Для этого мы создали специальный Общий Чат веб-моделей.

Поинтересуйся в чате, кто насколько давно работает, в каком режиме, с какими вебкам-сайтами и сколько зарабатывает.

Общение полностью анонимно.

Вебкам работа - отзывы:

Мы не рисуем отзывы вебкам моделей, как другие. Можешь оставить свой и убедиться 😉

?Indirra 28 May 2021
Москва, Россия

Отзыв о работе: Супер работаете)

?380636028411 27 May 2021
, Украина

Отзыв о работе: Добрый день какие документы нужны

?Indirra 27 May 2021
Москва, Россия

Отзыв о работе: Благодарю за быстрые ответы и помощь

?lankad1563929766 20 May 2021
Житомир, Украина

Отзыв о работе: Хорошие ответы менеджера )

?Katrusia 18 May 2021
Киев, Украина

Отзыв о работе: супер

?lankad1563929766 13 May 2021
Житомир, Украина

Отзыв о работе: Всегда качественные и быстрые ответы, хорошая поддержка )

?malina02 13 May 2021
Житомир, Украина

Отзыв о работе: все отлично

?XbadgirlX 02 May 2021
Николаев, Украина

Отзыв о работе: Очень полезно)

1 из 153

Платежные методы

Мы делаем ежедневные выплаты на карту, на электронные кошельки и множеством других популярных способов:

  • VISA & MasterCard
    VISA & MasterCard
  • WebMoney wallet
    WebMoney
  • Yandex money
    YandexMoney
  • Qiwi wallet
    QIWI
  • Paxum
    PAXUM
  • PrivatBank
    PrivatBank
  • SberBank
    SberBank

Партнерская программа

Дополнительно, ты можешь приглашать людей на вакансию вебкам модели и получать от 25 до 50 процентов пожизненно от дохода BunnyCam с каждой вебкам модели. Поиск не составит труда - высокооплачиваемая вебкам работа на дому нужна всем!

Ежедневные выплаты

Список последних ежедневных выплат в реальном времени, которые заработали и получили модели нашей онлайн студии:

веб модель: Star
2 ч. назад
заработок
заработок
Заработок: $3.00
QIWI
веб модель: yuliyu
8 ч. назад
заработок
заработок
заработок
заработок
заработок
Заработок: $38.00
Visa & MasterCard
веб модель: Igor__
19 ч. назад
заработок
заработок
Заработок: $9.00
YooMoney
веб модель: cool
52 ч. назад
заработок
заработок
заработок
заработок
Заработок: $23.00
PrivatBank UAH
веб модель: chemdang
66 ч. назад
заработок
заработок
заработок
заработок
заработок
заработок
Заработок: $49.00
YooMoney
веб модель: Igor__
67 ч. назад
заработок
заработок
заработок
заработок
Заработок: $21.00
YooMoney
веб модель: Koteykaa
67 ч. назад
заработок
заработок
заработок
заработок
Заработок: $25.00
PrivatBank UAH
веб модель: Evahot
4 д. назад
заработок
заработок
заработок
заработок
заработок
заработок
заработок
заработок
заработок
заработок
заработок
Заработок: $120.00
SberBank RUB
веб модель: vickynikson
4 д. назад
заработок
заработок
заработок
заработок
заработок
заработок
заработок
заработок
заработок
Заработок: $78.00
Visa & MasterCard
веб модель: Igor__
4 д. назад
заработок
заработок
заработок
заработок
заработок
заработок
Заработок: $47.00
YooMoney
веб модель: chemdang
4 д. назад
заработок
заработок
заработок
заработок
заработок
Заработок: $31.00
YooMoney
веб модель: Maria1827
4 д. назад
заработок
заработок
заработок
заработок
Заработок: $27.00
PrivatBank UAH
веб модель: cool
4 д. назад
заработок
заработок
заработок
заработок
заработок
Заработок: $33.00
PrivatBank UAH
веб модель: chemdang
5 д. назад
заработок
заработок
заработок
заработок
Заработок: $30.00
YooMoney
веб модель: Katrusia
5 д. назад
заработок
заработок
заработок
заработок
Заработок: $24.00
PrivatBank UAH