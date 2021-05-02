Работа вебкам моделью на дому!

BunnyCam - вебкам работа на дому, досрочные выплаты без дополнительной комиссии
Что такое вебкам работа на дому? Как зарегистрироваться? Как начать работу?
Посмотри вводный видео ролик "Как начать работать веб моделью?", чтобы узнать ответы на основные вопросы о работе вебкам модели.
Регистрация
Работает вебкам моделей
Заработано
Сделано выплат
BunnyCam является одной из лидирующих онлайн вебкам студий на просторах СНГ. Мы постоянно развиваемся, двигаемся в направлении улучшения качества работы сервиса и стремимся дать моделям максимально комфортные условия вебкам работы.
С 2017 года мы помогаем девушкам и парням начать работу в индустрии веб-развлечений международного уровня! Вебкам работа на дому не требует высшего образования, определенной внешности или конкретного местоположения. Самое главное – твое стремление и желание работать и зарабатывать!
Наша студия осуществляет полную подготовку и сопровождение девушек, женщин, парней, мужчин и пар на всех этапах вебкам работы: от регистрации на начальном шаге, до повышения и удержания заработков на продвинутом уровне.
BunnyCam studio
Работа вебкам моделью через студию BunnyCam приносит от 80 до 97% дохода. Это самый высокий процент среди всех студий! Поверь, лучше не найдешь 😉
Ордера на вывод средств обрабатываются круглосуточно, без выходных. Ни одна студия не делает работу с выплатами так часто, как мы!
Вебкам работа через нашу студию избавляет вас от холдов и платежных периодов на некоторых сайтах. У кого-нибудь видели такое? И мы не видели, а у нас есть 😊
Минимальная сумма вывода - $1.00. Вам ничего не стоит попробовать вебкам работу на дому и сразу ощутить реальные деньги!
В таблице вебкам платформ представлены сайты, с которыми мы осуществляем работу. Здесь указана подробная информация о каждом, чтобы вам было проще определиться выбрать самые подходящие кам сайты и вебкам работа была для вас максимально комфортной.
|Сайт
|Платежный период (д.)
|Холд (д.)
|Мульти-стрим
|Без раздевания
|Оффлайн режим
|Работа с мобильного
|Проверка (ч.)
|CamContacts
1*
0*
-
Спец. категория
Доступно
24
|ImLive
1*
0*
-
Спец. категория
Доступно
Встроено
48
|BongaCams
7
5
Да
Возможно
-
Встроено
48
|Jasmin
14
25
-
Возможно
-
Встроено
48
|Stripchat
7
2
Да
Возможно
-
Встроено
24
|Chaturbate
1
0
Да
Возможно
-
Встроено
24
|Streamate
7
21
Да
Спец. категория
-
72
|StreamRay
15
7
Да
Возможно
-
Встроено
48
* - Только для аккаунтов со статусом TRUSTED
После прохождения регистрации тебе назначается опытный персональный менеджер, который уже обучил десятки моделей работе в вебкам-бизнесе.
Он проведет с тобой БЕСПЛАТНО 10 ЧАСОВ занятий!
Вебкам работа в стиле «Общение» или «Клубничка»? Вы сами выбираете категорию для работы.
Возможны следующие стили работы: психолог, девушка-друг, флирт, эротические шоу.
Отсутствие привязки к месту позволяет осуществлять работу на дому, в путешествии, на отдыхе.
Только тебе решать, сколько работать и в какое время!
Ежедневно с тобой на связи находится оператор, который помогает решить любые вопросы по работе.
Связь доступна через онлайн-чат, Telegram, Viber или Skype.
Онлайн студия BunnyCam предоставляет работу и подбирает вакансии для веб моделей с 2017 года. Вы можете самостоятельно проверить дату основания сайта любым WHOIS сервисом, наподобие godaddy.com. А независимый Интернет-архив WayBackMachine, который помнит "весь интернет", подтвердит это скриншотами нашего сервиса из прошлого.
За годы работы нам уже доверились тысячи девушек и парней, убедились в соблюдении конфиденциальности их личных данных и документов, а вебкам работа с нами позволила заработать в совокупности сотни тысяч долларов.
Нас обсуждают на 2-х крупнейших, независимых вебкам-форумах::
На данных форумах веб модели говорят обо всем, что связано с работой в этой сфере: как происходит вебкам работа, что такое работа вебкам моделью, какие вебкам платформы выбрать и многое другое.
Ты в любое время можешь пообщаться с другими вебкам-моделями нашей онлайн-студии. Для этого мы создали специальный Общий Чат веб-моделей.
Поинтересуйся в чате, кто насколько давно работает, в каком режиме, с какими вебкам-сайтами и сколько зарабатывает.
Общение полностью анонимно.
Мы не рисуем отзывы вебкам моделей, как другие. Можешь оставить свой и убедиться 😉
?Indirra
28 May 2021
Москва, Россия
Отзыв о работе: Супер работаете)
?380636028411
27 May 2021
, Украина
Отзыв о работе: Добрый день какие документы нужны
?Indirra
27 May 2021
Москва, Россия
Отзыв о работе: Благодарю за быстрые ответы и помощь
?lankad1563929766
20 May 2021
Житомир, Украина
Отзыв о работе: Хорошие ответы менеджера )
?Katrusia
18 May 2021
Киев, Украина
Отзыв о работе: супер
?lankad1563929766
13 May 2021
Житомир, Украина
Отзыв о работе: Всегда качественные и быстрые ответы, хорошая поддержка )
?malina02
13 May 2021
Житомир, Украина
Отзыв о работе: все отлично
?XbadgirlX
02 May 2021
Николаев, Украина
Отзыв о работе: Очень полезно)
Мы делаем ежедневные выплаты на карту, на электронные кошельки и множеством других популярных способов:
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